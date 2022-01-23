Вторая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, возможно, состоится в середине февраля в Стамбуле, пишет армянская газета «Паст».

Отмечается, что после первой встречи Рубен Рубинян сразу передал всю информацию о результатах этой встречи Николу Пашиняну, и только после встречи с ним и с его ведома предоставил некоторую часть информации соответствующему составу МИД.

«В целом МИД остается вне всего этого процесса и в основном играет роль наблюдателя. По нашим сведениям, это обстоятельство вызывало серьезное недовольство в структуре, поскольку в последний период МИД стал второстепенным ведомством, которому Пашинян не доверяет. Наш источник сообщил, что такая же ситуация сложилась с процессом делимитации и демаркации, а также с разблокированием коммуникаций», - пишет газета.