Рабочие поезда запустили по Зангезурскому коридору фото
Строительство в рамках первого этапа проекта железной дороги Горадиз - Агбенд, являющейся важной частью Зангезурского коридора, выполнено на 70%. Об этом сообщили в Рабочей группе по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
По данным рабочей группы, в рамках строительства железной дороги уложены рельсы на дистанции 23 километра до станции Махмудлу на территории освобожденного Джебраильского района.
Протяженность железной дороги Горадиз - Агбенд, фундамент которой был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в феврале 2021 года, составит 110,4 километра. Работы по строительству железнодорожной линии ведутся в три этапа. Первый этап предусматривает строительство участка железной дороги длиной 30 километров и станций Горадиз, Марджанлы и Махмудлу, второй этап – участка линии протяженностью 55 километров и станций Солтанлы и Гумлаг, третий этап – участка железной дороги длиной 25,4 километра и станций Миндживан, Бартаз и Агбенд. Проект предусматривает строительство на всей протяженности железной дороги восьми станций, трех тоннелей, 41 моста, четырех путепроводов и в целом около 300 искусственных инженерных сооружений.
В рамках первого этапа уже выполнено 90 процентов земляных работ, построены девять мостов, два перехода, 52 аварийных перехода. На 23-километровом участке железной дороги уложены элементы верхнего строения пути. Строительные работы ведутся параллельно с процессом разминирования.
Второй этап земляных работ начался в декабре прошлого года. В настоящее время ведутся интенсивные работы по подготовке дорожного полотна на участке 30 километров от станции Махмудлу до станции Гумлаг. Все работы по проекту планируется завершить в 2023 году.