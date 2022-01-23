Строительство в рамках первого этапа проекта железной дороги Горадиз - Агбенд, являющейся важной частью Зангезурского коридора, выполнено на 70%. Об этом сообщили в Рабочей группе по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

По данным рабочей группы, в рамках строительства железной дороги уложены рельсы на дистанции 23 километра до станции Махмудлу на территории освобожденного Джебраильского района.