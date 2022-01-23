Обеспечивается бесперебойное движение войск на освобожденных территориях видео
В целях поддержания на высоком уровне боеспособности войск, дислоцированных в освобожденных от оккупации Кельбаджарском и Лачинском районах, в том числе для осуществления бесперебойного обеспечения подразделений, несущих боевое дежурство в сложных климатических условиях, инженерные войска азербайджанской армии продолжают деятельность по очистке дорог от снежного покрова и поддержания их в постоянном рабочем состоянии. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.