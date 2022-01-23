Казахстан и Узбекистан обвиняют друг друга в тотальном блэкауте

Министерство энергетики Узбекистана назвало причиной отключения электричества в трех странах Центральной Азии аварию в Казахстане. Казахстан сообщил, что скачок напряжения в сети был спровоцирован «аварийным дисбалансом» в сетях соседних стран, передает РБК.

«Перебои с электричеством в некоторых регионах Узбекистана, Казахстана и Киргизии связаны с крупной аварией в электросетях Казахстана. В результате крупной аварии в электросети Республики Казахстан произошли перебои в электроснабжении Алма-Атинской, Шымкентской, Туркестанской областей и прилегающих районов», - говорится в сообщении Минэнерго Узбекистана.

Отмечается, что это привело к резкому изменению напряжения на 530 электролиниях, идущих из Казахстана, на Ташкентской и Сырдарьинской теплоэлектростанциях сработали средства аварийной защиты, из-за чего они отключились.