Казахстан и Узбекистан обвиняют друг друга в тотальном блэкауте
Министерство энергетики Узбекистана назвало причиной отключения электричества в трех странах Центральной Азии аварию в Казахстане. Казахстан сообщил, что скачок напряжения в сети был спровоцирован «аварийным дисбалансом» в сетях соседних стран, передает РБК.
«Перебои с электричеством в некоторых регионах Узбекистана, Казахстана и Киргизии связаны с крупной аварией в электросетях Казахстана. В результате крупной аварии в электросети Республики Казахстан произошли перебои в электроснабжении Алма-Атинской, Шымкентской, Туркестанской областей и прилегающих районов», - говорится в сообщении Минэнерго Узбекистана.
Отмечается, что это привело к резкому изменению напряжения на 530 электролиниях, идущих из Казахстана, на Ташкентской и Сырдарьинской теплоэлектростанциях сработали средства аварийной защиты, из-за чего они отключились.
В Казахстане, в свою очередь, сообщили, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Киргизии. «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана», — заявила «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями».
Напомним, что утром во вторник, 25 января, произошло массовое отключение электричества в Казахстане (южные районы, в том числе Алматы и Тараз), Киргизии (Бишкек, Ош, Иссык-Кульская область) и Узбекистане (Ташкент, Ферганская долина, Сырдарьинская, Самаркандская и другие области). Эти три страны связаны единой энергосистемой.