AZAL сообщил о задержке рейсов из Баку в Стамбул и обратно

Закрытие стамбульского аэропорта из-за сильного снегопада привело к задержке рейсов AZAL по маршрутам Баку - Стамбул и Стамбул - Баку (24 и 25 января). Вылеты данных рейсов будут проводиться по согласованию с аэропортом в Стамбуле. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе национальной авиакомпании.

На данный момент задерживаются вылеты двух рейсов из Баку. Планируется, что пассажиры этих рейсов будут доставлены в Стамбул сегодня вечером. Вылет состоится на Airbus A340 - самом большом широкофюзеляжном самолете авиакомпании.

Также сегодня из стамбульского аэропорта в Баку запланировано выполнение двух рейсов – во второй половине дня и поздно вечером.

Прибывающим пассажирам следует обратиться в офис «Азербайджанских Авиалиний» в аэропорту Стамбула. Пассажиры будут зарегистрированы на ближайший рейс по маршруту Стамбул - Баку. Пассажиры данных рейсов могут получать обновленную информацию в колл-центре авиакомпании, представительстве AZAL в Стамбуле или через СМИ.