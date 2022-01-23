Турция планирует открыть авиарейсы в различные регионы Армении
Турция планирует открыть авиарейсы в различные регионы Армении, сообщает Hürriyet.
Как пишет турецкая газета, в администрации президента Турции проведены обсуждения на тему открытия авиарейсов в различные регионы Армении.
Издание отмечает, что в рамках обсуждений был затронут вопрос расширения торговых связей с Арменией.
"В качестве первого шага решено открыть авиасообщение с Арменией. Далее на повестку дня будет поставлен вопрос о полетах в другие регионы. В частности, Ван может превратиться в туристический центр для армян. В то же время планируется восстановить некоторые исторические сооружения, такие как мост и здания вблизи Карса, которым армяне придают большое значение. Чтобы уменьшить давление армянской диаспоры, одновременно будут расширены торговые связи", - указывает газета.