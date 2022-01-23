Министр обороны Украины: Нет фактов, что завтра Россия пойдет в наступление

Вооруженные силы Российской Федерации сейчас не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы свидетельствовать о подготовке наступления на Украину. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в прямом эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, пишет fakty.com.ua.

«Факты, которые мы наблюдаем по данным нашей разведки и стран-партнеров, примерно похожи на ту же ситуацию, которая была весной прошлого года перед Пасхой. Не создана ни одна ударная группировка Вооруженными силами РФ, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление», — заявил он.

Министр подчеркнул, что в настоящее время существуют рискованные сценарии нападения РФ на Украину, однако они возможны с точки зрения вероятности в будущем.