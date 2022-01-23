Лукашенко не хочет «никакой войнушки»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ни он, никто из военачальников республики не хотели бы войны.

"Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооруженные силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. При этом он отметил, что это не означает, что нужно бездействовать, тем более когда перед глазами есть пример начала Великой отечественной войны.

"Мы самоуспокоились, все было хорошо. Сейчас мы говорим, что хотели время потянуть, отсрочить, подготовиться к войне. Мы, наверное, всегда были к чему-то не готовы. А надо было держать ухо востро. Я исхожу из того, что этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать", - добавил Лукашенко.