Грузия и Россия снова побили антирекорд по коронавирусу

За минувшие сутки в Грузии выявили 15 762 новых случая заражения коронавирусом - абсолютный максимум за все время пандемии. Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло в стране 1 075 154 человека.

В России же суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 67 809 новых случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник. Это на 2 700 заражений больше, чем днем ранее.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется уже в 68 регионах РФ.