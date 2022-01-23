В Баку задержали избившего учителя мужчину
Министерство внутренних дел Азербайджана отреагировало на распространенное накануне в социальных сетях видео с избиением школьного учителя неизвестным человеком.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было установлено, что преступление совершено 22-летним Фаридом Эфендизаде», - заявили haqqin.az в пресс-службе ведомства.
В МВД также отметили, что по данному факту следственным отделом Хатаинской полиции заведено уголовное дело по статье 221.3 (хулиганство) УК АР. Фарид Эфендизаде задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. В настоящее время продолжается расследование инцидента.