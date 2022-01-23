NEQSOL Holding провел программу «Стратегический HR бизнес-партнер» для HR профессионалов

Целью проведения программы было развитие HR компетенций, позволяющих HR профессионалам создавать большую ценность и лучше соответствовать потребностям заинтересованных сторон за счет развития талантов, лидерских и организационных способностей. В ходе программы участники также практиковали Модель HR компетенций, разработанную RBL Group в партнерстве с Бизнес-школой Росс при Мичиганском университете.

NEQSOL Holding провел комплексную программу «Стратегический HR бизнес-партнер» с целью усиления стратегического влияния профессионалов в области человеческих ресурсов (HR) на бизнес и улучшения деятельности и результатов. В программе, реализованной в партнерстве с американской консалтинговой компанией RBL Group, приняли участие 40 HR профессионалов из всех компаний холдинга.

«Постоянно совершенствоваться и идти в ногу с изменениями чрезвычайно важно в сегодняшней сложной и конкурентной глобальной бизнес-среде. Поэтому мы убеждены, что компания, которая инвестирует в развитие своих сотрудников, обеспечивает свой собственный успех. Эта программа помогла нашим HR профессионалам поднять свои профессиональные навыки на новый уровень, и я верю, что наши команды очень скоро получат пользу от этого профессионального развития», — отметил Мерич Тунч, главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding.

На виртуальной церемонии вручения дипломов Дэйв Ульрич, профессор Бизнес-школы Росс при Мичиганском университете и партнер RBL Group, выступил с речью, поприветствовав участников программы. «Для нас большая честь работать с вами в HR-Академии и быть уверенными в том, что HR профессионалы NEQSOL Holding обладают знаниями, навыками и инструментами для создания ценностей для всех», — отметил он, добавив, что NEQSOL Holding одним из первых в регионе стал понимать, как человеческий капитал может помочь компании добиться успеха.

Виртуальная версия программы также доступна для HR профессионалов на платформе NEQSOL Academy.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях. С профессиональной командой из более чем 10 000 сотрудников по всему миру холдинг считает человеческий капитал самым важным активом.