Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов

Российский оппозиционер Алексей Навальный включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.