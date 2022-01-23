Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов
Российский оппозиционер Алексей Навальный включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.
Кроме Навального в список внесены его ближайшие сторонники, которые ранее стали фигурантами дела об экстремизме.
В реестр добавлены Любовь Соболь, юрист Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов.
Ранее в январе в список Росфинмониторинга уже были внесены двое других соратников Навального - Леонид Волков и Иван Жданов.