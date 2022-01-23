Спецслужбы Армении проверяют наличие у Армена Саркисяна иностранного гражданства

Служба национальной безпасности Армении проверит наличие у Армена Саркисяна гражданства Сент-Китс и Невис до избрания на пост президента Армении, сообщили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура предложила СНБ проверить публикацию армянского издания Hetq в рамках этого дела.

Накануне Hetq.am сообщило о том, что как минимум вплоть до избрания президентом у Армена Саркисяна было гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис. То есть президентом избираться он не имел права.

Армянские СМИ напоминают, что еще 30 марта 2021 года стало известно, что 53 адвоката представили сообщение о преступлении в связи с сокрытием факта наличия у президента Армении Армена Саркисяна двойного гражданства. Согласно заявлению, в 2003-2012 гг. у Армена Саркисяна по меньшей мере 10 лет было гражданство Великобритании, и президентом он был избран в 2018 году в обход армянского законодательства. Согласно Конституции, президентом может быть избрано лицо, которое до этого шесть лет являлось гражданином Армении.