В МЧС обсудили план гражданской обороны фото
В МЧС состоялось первое заседание Комиссии по подготовке плана гражданской обороны, передает пресс-служба ведомства.
Во вторник, 25 января, в административном здании Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялось первое заседание Комиссии по подготовке плана гражданской обороны Азербайджана, созданной соответствующим распоряжением премьер-министра страны.
На заседании под председательством заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова были обсуждены задачи, стоящие перед комиссией. Также были озвучены предложения членов комиссии в связи с подготовкой плана, проведен широкий обмен мнениями по теме и определены конкретные направления принимаемых мер.