И важно при этом обратить внимание не на вопрос депутата, который все СМИ вынесли в заголовок, а в общую суть его короткого выступления. Ахмедов подчеркивает, что для обеспечения продовольственной безопасности страна должна удовлетворять 80% своих потребностей за счет внутреннего производства. Но Азербайджан по понятным причинам пока не может обеспечивать свою продбезопасность. Поэтому вынужден импортировать чуть менее половины своих потребностей в продовольственной пшенице.

Риторический вопрос члена комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахида Ахмедова о том, почему Азербайджан покупает пшеницу только у России, остался без ответа. А жаль, прошло уже пять дней, а на один из актуальнейших вопросов ответить никто так и не пожелал.

Но за последний год цены на пшеницу на мировом рынке выросли в несколько раз, достигнув, по словам депутата, почти 300 долларов за тонну (в России, у которой мы закупаем пшеницу, ее цена поднялась до 340 долларов – ред.). Но интересно не это, депутат подчеркивает: «Если бы у нас были запасы на полгода или год, не было бы роста цен. Договор на закупку пшеницы заключен только с Россией, поскольку она стратегический партнер. Но ведь есть и такие дружественные государства, как Казахстан, Узбекистан, где тоже производится пшеница. Сегодня Китай владеет 60% мировых запасов пшеницы и риса и 55% запасов кукурузы».

Непосредственно на вопрос депутата ответить трудно, видимо, это связано не только с ценами, но и с вопросами транспортировки. Ранее Азербайджан закупал у Казахстана большие объемы пшеницы, шли даже переговоры о создании в Азербайджане нескольких специализированных складских сооружений для казахстанского зерна с целью дальнейшего экспорта. Но дальше многообещающих разговоров дело так и не пошло. Закупали мы зерно и в Украине, но в нынешних условиях дорогой транспортировки, думается, оно, как и зерно из Узбекистана, оказалось бы еще дороже. Хотя по большому счету диверсификация поставок зерновых имеет важное значение.

Но вот куда важнее наличие собственных запасов. Не случайно депутат упомянул Китай, который заблаговременно запасся половиной мировых ресурсов всех имеющих стратегическое значение товаров и продовольствия, в том числе и пшеницы. А сегодня Пекин стал распродавать излишки некоторых своих запасов. К сожалению, мы не располагаем данными о запасах пшеницы в Азербайджане, возможно, это стратегические резервы, данные о которых не принято раскрывать. Но в любом случае прав депутат – при наличии солидных резервов правительство постаралось бы не допустить столь резкого роста цен на пшеницу, муку и хлеб.

А между тем, пока мы ждали ответа на вопрос депутата, Минсельхоз России сообщил о сокращении экспорта зерна. В этом сельхозгоду (июль 2020 – июнь 2021-го) Россия поставила за рубеж 25,1 млн тонн зерна, что на 24,7% меньше, чем годом ранее. При этом экспорт пшеницы сократился на 23,9% до 21 млн тонн, ячменя – на 32,3% до 2,7 млн тонн, кукурузы – на 27,9% до 1,1 млн тонн. Так что и этот, оказавшийся почему-то единственным, канал импорта может иссякнуть. Лучшее на этом фоне – меньше надеяться на импорт и увеличивать собственное производство зерновых.

И нельзя сказать, что Азербайджан этого не добивается. Но темпы роста все еще оставляют желать лучшего. Так, по данным Госкомстата, в Азербайджане в 2021 году произведено 1,885 млн тонн зерна, что по сравнению с 2020 годом больше на 0,9%. В прошлом году в стране была собрана пшеница с территории в 572 тыс. гектаров, средняя урожайность составила 32,9 центнера с га, что на 1,2 центнера больше, чем в предыдущем году. При этом директор Центра аграрных исследований Минсельхоза Фирдовси Фикретзаде утверждает, что Азербайджан удовлетворит потребность в мясе и молоке на 98-99% за счет развития сельского хозяйства на освобожденных территориях. Однако Ф.Фикретзаде аккуратно обходит ситуацию с пшеницей. Хотя, по предварительным данным, на освобожденных территориях под пшеницу будет отведено 100 тыс гектаров земли. При урожайности в 32 центнера с гектара это позволило бы заметно увеличить производство этой культуры в стране…