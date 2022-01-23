Товарищ Си предупредил внешние силы: не вмешивайтесь в дела Казахстана

Китай готов оказать поддержку и помощь Казахстану после произошедших в январе беспорядков. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая на онлайн-саммите "Центральная Азия - КНР", передает Tengrinews.kz.

"Все мы выступаем категорически против попыток внешних сил инспирировать цветную революцию в регионе, вмешиваться во внутренние дела под предлогом прав человека, подрывать спокойную жизнь наших народов... Будучи соседом и другом Казахстана, Китай решительно поддерживает усилия Казахстана по прекращению насилия и стабилизации обстановки. Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь", - заявил Си Цзиньпин.

Глава КНР отметил, что Китай придерживается концепции доброжелательности, искренности, взаимовыгоды и толерантности и будет и впредь расширять контакты с государствами Центральной Азии на высшем и высоком уровнях, активизировать стратегическую координацию: "Считаю важным задействовать встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и другие механизмы диалога, укреплять нашу солидарность и взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах совместного развития и процветания".