Токаев: мы строим новый Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна работает над переформатированием и реформами госуправления, передает zakon.kz.

«В первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессией со стороны боевиков. Как государство и нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся», - заявил Токаев.

Он также отметил, что сейчас Казахстан работает над переформатированием и реформами государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики.

«Таким образом, мы начали строительство нового Казахстана», - сказал президент страны.