Какой погоды ждать завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове 26 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-западным. Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове ночью составит 1-3 градуса, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 769 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.