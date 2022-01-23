Рейды полиции в Баку: оштрафованы около тысячи водителей

В связи с незаконной парковкой автомобилей в Баку в ходе проведенных дорожной полицией в минувший день рейдов было составлено около 1000 штрафных протоколов. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

По словам Аскерли, в ходе рейдов задержали и оштрафовали около 35 человек, которые представились «парковщиками». A.Аскерли подчеркнул, что рейды дорожной полиции продолжатся.