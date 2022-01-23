И Польша созывает Совбез из-за ситуации вокруг Украины
Президент Польши Анджей Дуда созывает на пятницу, 28 января, заседание Совета национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины и на восточном фланге НАТО. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.
Президент отметил, что пока нет никаких указаний на то, что что-то чревато опасностью для самой Польши.
Вечером в понедельник состоялась видеоконференция с участием президента США Джо Байдена и лидеров Польши, Германии, Франции, Италии, Британии, ЕС и НАТО.
"Я хочу, чтобы встреча Совета нацбезопасности состоялась в пятницу, потому что тогда состоятся консультации и с другими союзниками, в частности я говорю о странах Балтии. Эти консультации состоятся на неделе и должны завершиться в четверг", – отметил Анджей Дуда.
Он также сказал, что в пятницу хочет поделиться деталями о текущей ситуации со всеми важнейшими участниками политической жизни страны.
Дуда подчеркнул, что не может детально пересказывать содержание видеоконференции с западными лидерами, но в целом разговор касался ситуации вокруг Украины и вариантов действий ЕС и НАТО, если Россия прибегнет к новой агрессии.
Отметим, вчера президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Целью мероприятия было "определение мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны".