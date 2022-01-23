И Польша созывает Совбез из-за ситуации вокруг Украины

Президент Польши Анджей Дуда созывает на пятницу, 28 января, заседание Совета национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины и на восточном фланге НАТО. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

Президент отметил, что пока нет никаких указаний на то, что что-то чревато опасностью для самой Польши.

Вечером в понедельник состоялась видеоконференция с участием президента США Джо Байдена и лидеров Польши, Германии, Франции, Италии, Британии, ЕС и НАТО.