В Сумгаите скончалась третьеклассница
Скончалась ученица 3-го класса сумгаитской школы №11 Рена Нематова, передает АПА.
Издание отмечает, что школьница долгое время болела талассемией.
Скончалась ученица 3-го класса сумгаитской школы №11 Рена Нематова, передает АПА.
Издание отмечает, что школьница долгое время болела талассемией.
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