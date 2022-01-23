Крупнейший американский банк отказался от рубля

Американский инвестиционный банк JPMorgan вышел из всех финансовых операций, связанных с российским рублем. Это решение было принято из-за слухов о так называемом "российском вторжении в Украину". Об этом сообщает Reuters.

«Мы не можем с высокой уверенностью отвергать негативные сценарии. Следовательно, наши существующие долгосрочные рекомендации стали несостоятельными», — цитирует агентство записку аналитиков JPMorgan.

Эксперты JPMorgan отметили, что они не могут прогнозировать дальнейшую динамику курса рубля из-за внешнеполитической неопределенности.