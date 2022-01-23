Пашиняна обвиняют в сокрытии двойного гражданства президента Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен быть привлечен к ответственности как соучастник преступления. Об этом заявила на брифинге в Национальном собрании депутат от оппозиционной фракции «Армения» Агнесса Хамоян, комментируя опубликованные в СМИ сведения о том, что президент Армении Армен Саркисян в свое время скрыл тот факт, что он является гражданином другого государства, пишет Armenia Today.

«Пашинян является соучастником преступления, поскольку, зная об этом факте, он все эти годы молчал», - сказала Агнесса Хамоян.

Секретарь фракции «Армения» Арцвик Минасян в свою очередь подчеркнул, что правоохранительные органы Армении, в том числе Генпрокуратура, должны немедленно возбудить уголовное дело и к уголовной ответственности должны быть привлечены также лица, которые содействовали сокрытию факта двойного гражданства президентом. «Весь круг этих лиц должен быть выявлен и привлечен к уголовной ответственности», - заявил Минасян.