Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 14:42

Семен Пегов - наймит российского медиамагната Арама Габрелянова - выдал новую сенсацию. На этот раз о том, что якобы Турция собиралась ввести войска в Казахстан. В период 44-дневной освободительной войны Сема «Тузик» Пегов, гордо именующий себя «военным корреспондентом», а на деле являющийся мальчиком на побегушках у «Ашотыча» Габрелянова, был морально бит неоднократно. Как карточного шулера его регулярно ловили на лжи и подтасовках, на провокациях и проармянской заказухе - после чего в масс-медиа лупили канделябром, сгибали в бараний рог и били ему в бубен.

Притих. Но ненадолго. Полыхнул Казахстан, и как старый мерин при звуках полковой трубы Сема, получив отмашку от Ашотыча и причесав потрепанную рыжую бороденку, рванул на степные просторы лгать и провоцировать. Причем перепевая старые песни о главном, поскольку на создание сколь-нибудь свежего креатива ни у него, ни у его хозяина интеллектуальных силенок явно не хватает, контузия от ударов канделябрами по голове дает о себе знать. А потому репертуар явно заезжен – что нес в период освободительной войны, то несет и сейчас, слегка разбавленный бреднями казахстанской специфики. «По нашим данным, за радикальным ядром казахстанского протеста стояли боевики, плотно работавшие с турецкими спецслужбами еще в Сирии. Это этнические казахи, которые уехали воевать на Ближний Восток в составе террористических группировок», - пишет Пегов, создавая у читателя ощущение стойкого дежавю. Ведь примерно такими словами он описывал и таинственных «сирийских боевиков», якобы воевавших на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе. Тогда ему не повезло – тех «боевиков», по официальной версии армянских властей, подчистую подъели дикие карабахские кабаны, вместе с обмундированием и документами. В этот раз может и прокатить. Хотя казахстанские власти и утверждают, что тела боевиков неизвестные лица похищали из моргов, брили им бороды и переодевали в нормальную одежду, но вдруг не всех успели вывезти, вдруг какая-то зацепка и появится? Нужно-то ведь самую малость – неопознанный труп бородатого мужчины восточной внешности и с оружием. И этого для Семы будет вполне достаточно, чтобы раненым пингвином верещать о «тысячах боевиков».

Дальше – больше. Наступает время большой конспирологии или паранойи, пусть каждый выберет то, что ему ближе: «Согласно сценарию в самый разгар «протеста» (переросшего в реальные боевые действия) за военной помощью для наведения порядка в стране к официальной Анкаре должен был обратиться экс-секретарь Совбеза и первый президент Казахстана Назарбаев. Далее под эгидой «Тюркского совета» в страну должны были ввести турецкие войска (с привлечением их прокси - ВС Азербайджана). Поскольку именно турецкие спецслужбы и контролировали радикальное ядро, которое перевело митинги в статус вооруженного противостояния - по их приказу радикалы должны были прекратить боевые действия, и данный факт планировалось преподнести как успешную операцию Анкары и Эрдогана, а часть турецких войск осталась бы в регионе». Здесь смешалось все, и «и кони, и люди». Всемогущие турецкие спецслужбы, якобы рулившие протестами в Казахстане – доказательств чему нет, к слову, совсем. И злоковарный «Тюркский совет», который еще четких организационных форм не принял, но уже готов, по мнению Пегова, слать куда-то войска. И прямое оскорбление Азербайджана, который, по гавканью Тузика, вообще всего-то лишь прокси Анкары. А как апофеоз всей этой фантасмагории в голове выкормыша Ашотыча - «серьезный удар по авторитету России и ее роли в Средней Азии». Факты? Соответствие реальности? Помилуйте, когда «Тузика» Пегова это волновало. Под руководством Ашотыча он научился выращивать в своей голове антитюркских тараканов рекордных размеров. И щедро выпускает этих фантастических тварей в мир, совершенно не заботясь о том, насколько реалистично они выглядят. «Турция и Азербайджан – враги России», «Тюркский мир – зло для Москвы» - с такими лозунгами Пегов лезет на внешний уровень.