Специалист-эксперт Минздрава: «Держим на постоянном контроле тяжелораненых ветеранов войны»

«Ортопеды и травматологи держат на постоянном контроле ветеранов, получивших тяжелые ранения во второй Карабах ской войны. За прошедший период тяжелораненым ветеранам проведено 264 операции. Мы прооперировали спустя 27 лет ветерана первой Карабах ской войны с огнестрельными повреждениями кишечника. Пришлось изрядно постараться, потому что прошло достаточно много времени и потенциальные факторы риска развития инфекционных осложнений были очень высокие». Об этом рассказал в интервью специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, травматолог Ильгар Гасымов.

Отвечая на вопрос, с какими проблемами обращаются в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Азербайджана участники Отечественной войны, Гасымов сказал, что ежедневно к ним поступает достаточное количество обращений ветеранов второй Карабахской войны относительно посттравматической деформации и дефектов костей и стоп, несрастанием переломов костей (замедленная консолидация переломов).

«Их можно условно разделить на 4 группы. Первая группа – это ложные суставы (псевдоартроз - несросшийся перелом, нарушение непрерывности трубчатой кости) в области огнестрельного перелома в сочетании с нарушением питания и термическими ожогами. Хотелось бы отметить, что при псевдоартрозе, в отличие от обычных переломов, суставы плохо заживают. В связи с чем, порой требуется выполнение двух- или трехэтапных операций с пересадкой собственной кости пациента (костная аутотрансплантация) в область перелома. Например, для стимуляции костеобразования проводится пересадка собственной кости пациента с тазовой области. Это очень длительное лечение, которое требует как огромного терпения со стороны пациента, так и наблюдения со стороны лечащего врача.

Второй случай, когда в результате синдрома сдавления (компартмент-синдром) у пациентов наступали паралитические состояния (повреждения периферической нервной системы), особенно кистей и стоп пациента (так называемая отвисающая стопа – особое состояние, при котором человек не может поддерживать нормальное положение стопы). Эти пациенты, безусловно, нуждаются в длительном ортопедическом лечении.

Третья группа – это обширные дефекты длинных трубчатых костей, особенно нижних конечностей. В одном из своих интервью я отметил, что мы добились замещения дефекта большеберцовой кости до 24 сантиметров раненого ветерана Отечественной войны. Над одним сегментом работали пластические хирурги, ортопеды, сосудистые хирурги. После замещения мягкотканных дефектов и заживления ран группа ортопедов выполнила билокальную операцию по технически сложному методу Илизарова, а это достаточно долгий процесс. Связано это с тем, что в день кость удлиняется на один миллиметр.

Последняя группа больных – это пациенты с внутрисуставными переломами после огнестрельных ранений. В основном это переломы крупных суставов (тазобедренных и коленных). Естественно, любое повреждение суставной поверхности, особенно огнестрельное ранение, приводит к инвализации и контрактуры суставов (выраженный болевой синдром).

В соответствии с общепринятой мировой практикой осуществляется обоснованный выбор метода. В данном случае - это пересадка искусственного сустава (эндопротезирование суставов, артропластика сустава)».

Артропластика суставов проводится в случаях, говорит специалист-травматолог, когда терапевтическое лечение не обеспечивает должной подвижности, а их функционирование вызывает у человека боль. Хотелось бы подчеркнуть, что в артропластике крупных суставов у нас накоплен большой опыт. Так, при поддержке Фонда YAŞAT мы провели 7 операций артропластики суставов с использованием самых современных имплантов из керамики, обладающих отличной долговечностью и надежностью.