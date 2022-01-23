Специалист-эксперт Минздрава: «Держим на постоянном контроле тяжелораненых ветеранов войны»
«Ортопеды и травматологи держат на постоянном контроле ветеранов, получивших тяжелые ранения во второй Карабахской войны. За прошедший период тяжелораненым ветеранам проведено 264 операции. Мы прооперировали спустя 27 лет ветерана первой Карабахской войны с огнестрельными повреждениями кишечника. Пришлось изрядно постараться, потому что прошло достаточно много времени и потенциальные факторы риска развития инфекционных осложнений были очень высокие». Об этом рассказал в интервью специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, травматолог Ильгар Гасымов.
Отвечая на вопрос, с какими проблемами обращаются в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Азербайджана участники Отечественной войны, Гасымов сказал, что ежедневно к ним поступает достаточное количество обращений ветеранов второй Карабахской войны относительно посттравматической деформации и дефектов костей и стоп, несрастанием переломов костей (замедленная консолидация переломов).
«Их можно условно разделить на 4 группы. Первая группа – это ложные суставы (псевдоартроз - несросшийся перелом, нарушение непрерывности трубчатой кости) в области огнестрельного перелома в сочетании с нарушением питания и термическими ожогами. Хотелось бы отметить, что при псевдоартрозе, в отличие от обычных переломов, суставы плохо заживают. В связи с чем, порой требуется выполнение двух- или трехэтапных операций с пересадкой собственной кости пациента (костная аутотрансплантация) в область перелома. Например, для стимуляции костеобразования проводится пересадка собственной кости пациента с тазовой области. Это очень длительное лечение, которое требует как огромного терпения со стороны пациента, так и наблюдения со стороны лечащего врача.
Второй случай, когда в результате синдрома сдавления (компартмент-синдром) у пациентов наступали паралитические состояния (повреждения периферической нервной системы), особенно кистей и стоп пациента (так называемая отвисающая стопа – особое состояние, при котором человек не может поддерживать нормальное положение стопы). Эти пациенты, безусловно, нуждаются в длительном ортопедическом лечении.
Третья группа – это обширные дефекты длинных трубчатых костей, особенно нижних конечностей. В одном из своих интервью я отметил, что мы добились замещения дефекта большеберцовой кости до 24 сантиметров раненого ветерана Отечественной войны. Над одним сегментом работали пластические хирурги, ортопеды, сосудистые хирурги. После замещения мягкотканных дефектов и заживления ран группа ортопедов выполнила билокальную операцию по технически сложному методу Илизарова, а это достаточно долгий процесс. Связано это с тем, что в день кость удлиняется на один миллиметр.
Последняя группа больных – это пациенты с внутрисуставными переломами после огнестрельных ранений. В основном это переломы крупных суставов (тазобедренных и коленных). Естественно, любое повреждение суставной поверхности, особенно огнестрельное ранение, приводит к инвализации и контрактуры суставов (выраженный болевой синдром).
В соответствии с общепринятой мировой практикой осуществляется обоснованный выбор метода. В данном случае - это пересадка искусственного сустава (эндопротезирование суставов, артропластика сустава)».
Артропластика суставов проводится в случаях, говорит специалист-травматолог, когда терапевтическое лечение не обеспечивает должной подвижности, а их функционирование вызывает у человека боль. Хотелось бы подчеркнуть, что в артропластике крупных суставов у нас накоплен большой опыт. Так, при поддержке Фонда YAŞAT мы провели 7 операций артропластики суставов с использованием самых современных имплантов из керамики, обладающих отличной долговечностью и надежностью.