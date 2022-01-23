Министр обороны Украины готов к встрече с Шойгу

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов встретиться с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров и с участием партнеров, передает РИА Новости.

«Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов и Великобритании будет предложено встретиться – я буду готов встретиться», – сообщил Резников.

Он также добавил, что по состоянию на сегодняшний день Киев не видит угрозы полномасштабного конфликта с Россией.

«Оцениваем ситуацию на расстоянии 200 километров от границы. Они постоянно то подтягивают, то отводят войска, проводят учения. Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали», – заявил министр обороны Украины.