«Греческая мечта» не сбылась: газопровод East Med в обход Турции «умер»

Вашингтон сослался на экологические причины своего решения, а также на отсутствие экономической и коммерческой жизнеспособности проекта. В Государственном департаменте считают, что такой объект не соответствует "зеленой" политике. Также указывался факт напряженности в регионе из-за прокладки газопровода между Турцией и Грецией.

По данным Politico, США отказались от поддержки проекта, из-за чего тот "фактически умер".

По словам представителя Госдепа, США переключают свое внимание на электрические межсистемные соединения, которые могут поддерживать как газ, так и возобновляемые источники энергии.

«Закрытие проекта газопровода East Med устранит основную причину напряженности в регионе, поскольку станет на одну область меньше, где Турция чувствует себя зажатой региональными событиями. Хотя газовая ветка всегда была больше политической несбыточной мечтой, чем реальным проектом, она все равно способствовала нестабильности, вызывая гнев Анкары», — сказал эксперт по Турции и ЕС из компании Eurasia Group Эмре Пекер.

Анкара порадовалась решению США отозвать свою поддержку этого проекта.

«Если израильский газ будет поставляться в Европу, это можно будет сделать только через Турцию. Можем сесть и обсудить условия», — сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.