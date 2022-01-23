Арестованы вандалы, повредившие памятник Тагиеву
Решением Сабаильского районного суда Вугар Тагизаде и Аллахверди Мамедли, обвиняемые в повреждении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Баку, арестованы на 2 месяца.
Напомним, что ранее суд избрал по отношению к вандалам меру пресечения в виде полицейского контроля.
Расследование по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) Уголовного кодекса продолжается. По итогам расследования собранные материалы будут направлены в суд для рассмотрения.