Nar удостоился титула чемпиона Азербайджана

Команда Nar оставила позади всех соперников и удостоилась титула чемпиона Азербайджана по Breyn Rinq 2021 года. 16 команд, в том числе 6 вузов и 6 региональных команд Азербайджана, упорно соревновались в течение 4 месяцев. В финале Nar встретился с командой Bridge - обладателем кубка Bilik и стал победителем сезона.

Генеральный директор Azerfon Гуннар Панке встретился с членами команды-победителя и поздравил их: «Абсолютная победа команды Nar обусловлена вашей решимостью, знаниями и быстрым мышлением. Мы рады достижениям таких образованных молодых людей и желаем вам дальнейших успехов».

Следует отметить, что интеллектуальная игра Breyn Rinq является одним из проектов по поддержке науки и образования в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Nar. Мобильный оператор уже 9 лет поддерживает интеллектуальную игру Breyn Rinq.

Подробную информацию о социальных проектах Nar можно найти на сайте http://www.nar.az.