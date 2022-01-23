Ильхам Алиев иранскому министру: «Мы получаем позитивные новости из Армении»

«Я очень рад, что ваш визит в Азербайджан начался с освобожденных земель. Вчера вы прилетели из Ирана в Физули, побывали и в Физули, и в Зангилане. Мы это очень ценим». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате делегации во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Азербайджано-иранской межправительственной совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

«После Отечественной войны появились прекрасные возможности для регионального сотрудничества. После войны иранско-азербайджанские связи в этом направлении еще больше расширились. Для развития регионального сотрудничества в настоящее время создана очень многообещающая платформа сотрудничества 3+3. Уже проведена и первая встреча. Уверен, что эти встречи будут проводиться на регулярной основе и обеспечат интересы стран региона. В то же время я уверен, что в ближайшем будущем иранские компании начнут активно работать на освобожденных территориях. Министерству экономики даны соответствующие указания, проведены предварительные переговоры с иранской стороной, и теперь мы ждем конкретных результатов.

Вчера вы также ознакомились с работами, проводимыми для создания Зангезурского коридора. Успешно строятся автомобильная и железная дорога. Мы получаем позитивные новости. Армения со своей стороны также планирует начать работы. Одним словом, я надеюсь, что послевоенный период откроет новые возможности для всего региона. Конечно, вклад Исламской Республики Иран в это дело также очень важен.

Что касается других вопросов, то создание транспортного коридора Север-Юг, строительство Худафаринской гидроэлектростанции, строительство моста через Астарачай и другие вопросы были вчера обсуждены с Шахином Мустафаевым и, безусловно, будут в числе приоритетов в работе межправительственной комиссии.

Должен также отметить, что моя встреча с президентом Ирана господином Раиси в конце ноября была очень успешной и открывает новые возможности для ирано-азербайджанских отношений. Это означает открытие новой страницы наших дружеских и братских отношений», - сказал президент.