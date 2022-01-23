Украинские спецслужбы заявили о ликвидации террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали преступную группировку, которая вела подрывную деятельность против государственной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Группировку обезвредили в Житомире и Харькове. У членов банды провели обыски и изъяли взрывное устройство, стрелковое оружие, а также боеприпасы.

По данным следствия, злоумышленники занимались подготовкой серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу.

В СБУ отметили, что они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.