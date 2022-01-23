Учения азербайджанских коммандос фото; видео
В воинской части коммандос Сухопутных войск прошли учебные тренировки. На учениях коммандосы отработали различные способы проделывания проходов через полосу препятствий, а также перемещения в суровых климатических условиях на местности со сложным рельефом. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, в ходе учений были выполнены тактические действия по нейтрализации сил условного противника, оказывающего сопротивление в населенных пунктах. Коммандосы успешно выполнили все поставленные задачи.
Основной целью учебных тренировок является дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос, отметили в военном ведомстве.