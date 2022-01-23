Чистка продолжается: в Казахстане уволили главу государственного банка

Глава Банка развития Казахстана Абай Саркулов был досрочно лишен полномочий, передает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что Саркулов отстранен от должности председателя правления и члена совета директоров банка решением единственного акционера АО «НУХ «Байтерек».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству полностью перестроить работу Банка развития страны, указав на то, что в настоящее время структура выполняет функцию «личного банка для избранного круга лиц».

Напомним, что сегодня президент Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева.