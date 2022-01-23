Стамбульский аэропорт возобновил работу видео
Приостановивший свою работу из-за сильного снегопада Стамбульский аэропорт снова открылся полетом в Каракас, говорится в заявлении аэропорта в Twitter.
"Наши полеты, которые были временно приостановлены из соображений безопасности, начались с Каракаса и продолжатся в Хьюстон. Мы хотели бы поблагодарить всех наших пассажиров за их терпение и понимание", - говорится в заявлении.
Our flights, which were temporarily suspended due to flight safety, has been resumed with Caracas (Venezuela) and will continue with Houston (USA). We would like to thank all our passengers for their patience and understanding. pic.twitter.com/d8z4kYt0zT— İGA Istanbul Airport (@igairport) January 25, 2022
На Стамбул обрушился снегопад, по данным метеорологов, неблагоприятная погода может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицы.