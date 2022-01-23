Стамбульский аэропорт возобновил работу видео

Приостановивший свою работу из-за сильного снегопада Стамбульский аэропорт снова открылся полетом в Каракас, говорится в заявлении аэропорта в Twitter.

"Наши полеты, которые были временно приостановлены из соображений безопасности, начались с Каракаса и продолжатся в Хьюстон. Мы хотели бы поблагодарить всех наших пассажиров за их терпение и понимание", - говорится в заявлении.

На Стамбул обрушился снегопад, по данным метеорологов, неблагоприятная погода может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицы.