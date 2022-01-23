Предупреждение синоптиков: погода ухудшится, ожидается снег

В ближайшие дни на территории Азербайджана снова ожидается снежная погода с сильным ветром, сказала начальник Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Как прогнозируется, с 26 на 27 января, начиная с западных районов, погода начнет портиться, предполагаются осадки, выпадет снег. В течение дня 27 января и в ночь на 28 января в отдельных районах республики ожидаются осадки, мокрый снег. В горных и предгорных районах снег, местами интенсивный.

Во второй половине дня 27 января в районах и Баку к вечеру ожидается усиление северо-западного ветра. Максимальная скорость ветра составит 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-25 метров в секунду. К полудню 28 января ветер перейдет в умеренный, к вечеру ожидается прекращение осадков. В течение последующих двух-трех дней погода будет стабильной, умеренной и в основном без осадков.