Глава Генштаба Ирана Закиру Гасанову: освобождение Карабаха порадовало Хаменеи
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках визита в Иран встретился во вторник, 25 января, с начальником Генерального штаба ВС ИРИ Мохаммадом Хоссейном Багери, передает IRNA.
В ходе встречи Багери заявил, что Иран и Азербайджан имеют много общего с точки зрения истории, религии, языка.
«Политика Исламской Республики Иран – развивать связи с соседями. Мы стремимся к более тесным отношениям с Азербайджаном», - отметил начальник Генштаба, выразив надежду, что визит Закира Гасанова в Тегеран станет хорошей возможностью для развития и укрепления двусторонних отношений.
Генерал Багери также подчеркнул, что Иран является противником любой оккупации.
«Освобождение оккупированных территорий Азербайджана, которое произошло спустя три десятилетия, порадовало Верховного лидера Исламской революции и весь народ Ирана», - заявил он и добавил, что Иран относится к территориальной целостности Азербайджана с таким же трепетом, как к своей.