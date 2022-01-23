BioNTech/Pfizer начали испытания вакцины против «омикрона»

Американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech объявили о начале клинических испытаний обновленной версии вакцины против омикрон-штамма коронавируса. В исследованиях примут участие до 1420 человек в возрасте от 18 до 65 лет, говорится в пресс-релизе Pfizer.

В ходе испытаний планируется проверить безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины. Участников исследования разделят на три группы: те, кто уже получил две дозы вакцины Pfizer/BioNTech за 90–180 дней до испытаний (им вколят еще одну или две дозы обновленной вакцины от «омикрона»); те, кто получил три дозы вакцины Pfizer/BioNTech за 90–180 дней до испытаний (они получат еще одну дозу старого или обновленного варианта вакцины); невакцинированные (они получит три дозы вакцины от омикрон-штамма), пишет «Коммерсант».

«Хотя текущие исследования и данные показывают, что бустерные дозы продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелого течения заболевания и госпитализаций, мы признаем, что надо быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет»,— сказала старший вице-президент и руководитель отдела исследований Pfizer Катрин Янсен.