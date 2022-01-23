Компания Цукерберга создает самый быстрый суперкомпьютер в мире
Компания Meta, принадлежащая основателю Facebook Марку Цукербергу, объявила о создании суперкомпьютера AI Research SuperCluster (RSC), работающего на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте корпорации, передает Lenta.ru.
В заявлении говорится, что изобретенный специалистами Meta RSC является одним из самых мощных суперкомпьютером в мире. В корпорации пообещали, что после доработки компьютер окажется самым мощным в своем сегменте до конца 2022 года.
«RSC поможет исследователям ИИ Meta создать более совершенные модели, способные учиться на триллионах примеров, работать на сотнях разных языков, легко анализировать текст, изображения и видео вместе», — говорится в сообщении.
По словам инженеров, суперкомпьютер поможет в разработке технологий для создания метавселенной.
«С помощью RSC мы можем быстрее обучать модели, использующие мультимодальные сигналы, чтобы определять, являются ли действие, звук или изображение вредными или безопасными», — отметили разработчики оборудования.