Компания Цукерберга создает самый быстрый суперкомпьютер в мире

Компания Meta, принадлежащая основателю Facebook Марку Цукербергу, объявила о создании суперкомпьютера AI Research SuperCluster (RSC), работающего на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте корпорации, передает Lenta.ru.

В заявлении говорится, что изобретенный специалистами Meta RSC является одним из самых мощных суперкомпьютером в мире. В корпорации пообещали, что после доработки компьютер окажется самым мощным в своем сегменте до конца 2022 года.

«RSC поможет исследователям ИИ Meta создать более совершенные модели, способные учиться на триллионах примеров, работать на сотнях разных языков, легко анализировать текст, изображения и видео вместе», — говорится в сообщении.