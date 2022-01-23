Ильхам Алиев позвонил Владимиру Зеленскому

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Ильхам Алиев поздравил президента Украины с днем рождения, пожелал успехов в работе и крепкого здоровья.

Выразив благодарность главе азербайджанского государства за поздравления и добрые слова, Владимир Зеленский напомнил недавний визит президента Ильхама Алиева в Украину. Президент Азербайджана выразил главе украинского государства признательность за гостеприимство, оказанное в рамках визита..

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся двусторонних связей.