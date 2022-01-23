Министр Гасеми о важности участия Ирана в восстановлении Карабаха и Зангезура
Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми подчеркнул важность участия Тегерана в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Об этом он заявил в ходе своего официального визита в Азербайджан.
«Наша делегация впервые ознакомилась с условиями в Международном аэропорту Физули, который совершил прямой рейс из Тегерана. Этот аэропорт после освобождения территорий Азербайджана был построен всего за 9 месяцев», - сказал Гасеми.
В продолжение визита иранская делегация ознакомилась с работами, проводимыми в рамках проекта железной дороги Горадиз - Агбенд, являющейся частью международного транспортного маршрута в Зангиланском районе Азербайджана.
Министр Гасеми и иранская делегация также ознакомились с ходом строительства международного аэропорта «Зангилан», тоннелей в Зангезурском коридоре, железной дороги близ села Джоджуг Марджанлы.
В ходе двухдневного визита иранская делегация встретилась с официальными лицами Азербайджана для обсуждения перспектив развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.