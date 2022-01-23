Министр Гасеми о важности участия Ирана в восстановлении Карабаха и Зангезура

Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми подчеркнул важность участия Тегерана в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Об этом он заявил в ходе своего официального визита в Азербайджан.

«Наша делегация впервые ознакомилась с условиями в Международном аэропорту Физули, который совершил прямой рейс из Тегерана. Этот аэропорт после освобождения территорий Азербайджана был построен всего за 9 месяцев», - сказал Гасеми.

В продолжение визита иранская делегация ознакомилась с работами, проводимыми в рамках проекта железной дороги Горадиз - Агбенд, являющейся частью международного транспортного маршрута в Зангиланском районе Азербайджана.