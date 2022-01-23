Режим пересечения границы между Азербайджаном и Ираном может быть упрощен

«Азербайджан и Иран могут упростить режим пересечения границы». Об этом заявил министр дорог и градостроительства Ирана Ростам Гасеми, находящийся с визитом в Азербайджане.

По его словам, открытие новых промышленных зон и парков, расширение торгового потенциала найдут свое отражение в документе, который будет подписан между сторонами.

«Наши отношения будут развиваться с учетом интересов обеих стран. Также рассматривается вопрос упрощения пересечения границы между нашими странами. В области транспорта мы имеем хороший потенциал для развития сотрудничества», - сказал иранский министр.