Спрос на валюту азербайджанских банков превысил $100 миллионов
Центральный банк Азербайджана провел сегодня очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), говорится в сообщении ЦБА.
По данным регулятора, спрос на аукционе составил 102,5 миллиона долларов и был полностью удовлетворен. Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7AZN/1USD.
К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.