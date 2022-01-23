Хорватия отзовет войска из НАТО в случае эскалации российско-украинского конфликта

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае эскалации напряженности между Россией и Украиной Хорватия отведет из региона свой военный контингент, входящий в силы НАТО, передает РБК.

«Я вижу заявления НАТО об увеличении своего присутствия в Восточной Европе, об отправке разведывательных кораблей. Хорватия не только не пошлет войска, но, в случае эскалации, отзовет всех солдат до единого. Я вам обещаю это», - сказал президент страны.

Миланович заметил, что решение не имеет ничего общего ни с Россией, ни с Украиной.

«Это связано с динамикой внутренней политики США, Джо Байдена и его администрации», - заявил он.