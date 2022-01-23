Коронавирус в Азербайджане: почти 2500 зараженных за сутки
В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 468 случаев заражения коронавирусом, 5 197 человек вылечились, 13 - скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Накануне в Азербайджане было выявлено 757 случаев заражения коронавирусом, 302 человека вылечились, 9 - скончались.
Всего в Азербайджане выявлено 636 956 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 617 791 человек вылечился, 8 632 - скончались, число активных больных составляет 10 533.