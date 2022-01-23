Дикого Армана заподозрили в организации беспорядков в Казахстане

Известного в Казахстане криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман подозревают в организации произошедших вначале января массовых беспорядков в республике. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на адвоката Джумагельдиева Евгения Яворского.

Яворский написал в Instagram, что против его подзащитного завели несколько уголовных дел. «У меня сложилась устойчивое понимание, что этого парня хотят сделать виноватым во всем», — заявил адвокат.

Отметим, что 7 января департамент полиции Алматы сообщил, что в ходе спецоперации был задержан Арман Джумагельдиев и пятеро его сторонников. В ведомстве заявили об изъятии у них 4 полуавтоматических пистолетов разных калибров, боекомплектов, холодного оружия и бронированного автомобиля.