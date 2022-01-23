Сегодня в нидерландском Вейк-ан-Зее проходят партии 9-го тура традиционного шахматного супертурнира Tata Steel Masters, в котором принимает участие и азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Центральной встречей тура является поединок между Шахрияром и чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Мамедъяров играет черными фигурами. После 8 туров оба имели по 5,5 очка и делили 1-2-е места. По 5 очков в активе нидерландца Аниша Гири и индийца Видита Сантоша Гуджрати.

На нынешнем турнире Шахрияр Мамедъяров одержал три победы и пять раз сыграл вничью. Он обыграл поляка Ян-Кшиштофа Дуду, нидерландца Йордена ван Фореста и индийца Рамешбабу Прагнанандху.

В Вейк-ан-Зее 14 шахматистов играют по круговой системе в 13 туров. Контроль времени – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшуюся часть игры с 30-секундным добавлением после каждого хода. Соревнование завершится 30 января.

Второй год подряд Tata Steel Chess, который также называют «Шахматным Уимблдоном», проводится без зрителей из-за пандемийных ограничений. Не будет организовано и традиционных любительских соревнований. Зато проходит турнир Challengers с 14 шахматистами классом пониже.

Представитель Азербайджана выигрывал в Вейк-ан-Зее один раз. В 2007 году Теймур Раджабов поделил 1-е место с болгарином Веселином Топаловым и армянином Левоном Ароняном. Рекордсменом по количеству побед является Магнус Карлсен. Он побеждал тут семь раз.