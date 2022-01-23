18:09

В Азербайджане продолжаются мероприятия, посвященные годовщине трагедии 20 Января – скорбной, но в то же время славной странице современной истории Азербайджана. Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» приурочило к этой дате воплощение в жизнь проекта, направленного на увековечение подвига азербайджанского народа, восставшего против подавлявшего национальный дух режима, и памяти шехидов, которые первыми встали на защиту родной земли.

В этом году у Крепостных ворот Старого города, на улице Беюк Гала, специалисты заповедника установили макет дома, характерного для 90-х годов прошлого века. Именно такие здания с мирными жителями Баку в те трагические дни зимой 1990 года обстреливали танки советской армии.

Как рассказал сотрудник haqqin.az, побывавший в этом временном, но очень памятном музее, внутри макета все напоминает о том времени. Впечатление усиливает монитор, на котором идут кадры видеохроники Черного января – вход в мирный город под звуки беспорядочной, но интенсивной орудийной и снайперской стрельбы частей регулярной армии, в панике прячущиеся за домами горожане, больницы, переполненные ранеными, похороны жертв кровавой ночи и последующих страшных дней, новостные выпуски телевидения с сообщениями о чрезвычайном положении, введенном так называемым комендантом столицы, выступления азербайджанских политических деятелей, пытающихся что-то объяснить и заявляющих о необходимости соблюдать порядок, колонны танков и БТР на улицах Баку…

Посетители постарше, вспоминая, кошмар тех событий, смахивают слезу, молодежь с нескрываемым ужасом наблюдает за происходящим на экране, на всю жизнь запоминая эпохальное для своей страны время, ставшее началом восстановления независимости. Здесь же на полках и столах разложены книги, повествующие о событиях Черного января, газеты тех дней.