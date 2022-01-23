Жириновский предложил переименовать должность Путина: «Президент. Что это такое вообще?»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента России, которую в настоящее время занимает Владимир Путин. С таким предложением политик выступил в ходе пленарного заседания, передает Ura.ru.

"Эти выбранные президенты — название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живем? Или во Франции?" — заявил Жириновский.

По его мнению, в России следовало бы восстановить институт самодержавия, а главное руководящее лицо государства снова начать называть царем или императором.