Джонсон: Ни один член НАТО не готов отправить в Украину войска

В настоящее время нет ни одного члена НАТО, который готов направить в Украину большой контингент войск, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РИА Новости.

"Я должен сказать, что в настоящий момент нет ни одного члена НАТО, который готов направить в Украину большой контингент для противостояния российской агрессии", - заявил Джонсон в парламенте, отвечая на вопрос, может ли НАТО ввести войска, несмотря на то, что Украина не является членом альянса.