В Азербайджане за незаконную охоту оштрафовали очередного араба
Завершилась проверка в связи с распространенными в соцсетях фото- и видеокадрами о незаконной охоте иностранных туристов. Об этом заявил начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.
По его словам, было установлено, что гражданин Катара Найеф Эид М.Т.Аль-тхани без разрешения охотился за пределами охотничьего хозяйства – на территории Падарчоль Гаджигабульского района, и у него были выявлены тушки стрепета и других диких птиц.
"В связи с этим нарушитель был оштрафован на 2 950 манатов в соответствии с Кодексом об административных проступках", - отметил он.
Начальник службы также добавил, что сотрудниками структуры были оштрафованы 37 иностранных граждан, нарушивших правила охоты в период охотничьего сезона 2021-2022 гг. на территории Азербайджана.