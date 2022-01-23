В Азербайджане за незаконную охоту оштрафовали очередного араба

Завершилась проверка в связи с распространенными в соцсетях фото- и видеокадрами о незаконной охоте иностранных туристов. Об этом заявил начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

По его словам, было установлено, что гражданин Катара Найеф Эид М.Т.Аль-тхани без разрешения охотился за пределами охотничьего хозяйства – на территории Падарчоль Гаджигабульского района, и у него были выявлены тушки стрепета и других диких птиц.

"В связи с этим нарушитель был оштрафован на 2 950 манатов в соответствии с Кодексом об административных проступках", - отметил он.

Начальник службы также добавил, что сотрудниками структуры были оштрафованы 37 иностранных граждан, нарушивших правила охоты в период охотничьего сезона 2021-2022 гг. на территории Азербайджана.